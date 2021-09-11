Дело рук утопающих: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 16.09.2021)
11 сентября 2021 19:30
Юлия Туренко
Дело рук утопающих: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 16.09.2021)
пресс-служба
16 сентября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 7 серия сериала Дело рук утопающих. 7 серию сериала Дело рук утопающих смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
Действие картины Дело рук утопающих
разворачивается в городке, который из-за продолжительных ливней находится под угрозой затопления. Двум местным жителям, помимо природных и социальных проблем города, придётся разобраться с неприятностями и в личной жизни. Учительница Марина Коновалюк однажды поверила в искренность женатого мужчины и теперь замешана в грандиозном скандале. К тому же ее подозревают в убийстве соперницы. А полицейский Алексей Терещенко «сослан» в провинцию за серьезный служебный проступок.
7 серию сериала Дело рук утопающих смотрите 16 сентября в 21:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все серии сериала Дело рук утопающих смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.