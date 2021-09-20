Ромео и Джульетта из Черкасс: смотреть 11-12 серии онлайн (эфир от 20.09.2021)

20 сентября 2021 22:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Ромео и Джульетта из Черкасс: смотреть 11-12 серии онлайн (эфир от 20.09.2021)
Ромео и Джульетта из Черкасс: смотреть 11-12 серии онлайн (эфир от 20.09.2021)
пресс-служба

20 сентября на телеканале ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 11 и 12 серии сериала Ромео и Джульетта из Черкасс. 11 и 12 серии сериала Ромео и Джульетта из Черкасс смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 11 серии сериала Ромео и Джульетта из Черкасс: Юля совсем забыла, что согласилась участвовать в шоу «Одна семья», по условиям которого жених и невеста некоторое время живут в семьях друг друга. Отказываться уже поздно, поэтому Рома и Юля уговаривают родителей принять участие в этом обмене. А старшее поколение Монтенко и Капуленко только радуется - наконец им выпал шанс перевоспитать невестку и зятя, да еще и на камеру выяснить, кто самый лучший и самый гостеприимный.

11 серию сериала Ромео и Джульетта из Черкасс смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Смотрите в 12 серии сериала Ромео и Джульетта из Черкасс: Влюблённые с родителями приходят в ювелирный магазин, где Юля выбирает очень красивые, но очень дорогие обручальные кольца. Старшие Монтенко и Капуленко предлагают помочь деньгами, но пара решает найти подработку. Так, Рома оказывается завскладом в Толи Капуленко, а Юля - мастером маникюра в салоне Веры Монтенко. Сколько продержатся украинские Ромео и Джульетта на новых должностях?

Все серии ситкома Ромео и Джульетта из Черкасс смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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