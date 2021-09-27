Козырное место - смотреть онлайн 8 серию от 23.09.2021

23 сентября на канале 2+2 вышла 8 серия сериала Козырное место. 8 ​серию сериала Козырное место смотрите онлайн на tv.ua

Смотрите в 8 серии сериала Козырное место

Противостояние Коваля и подполковника Трегубова обостряется. Дело об убийстве строительного магната Шулякова, замаскированное под ДТП, выводит Коваля на преступную схему выкачивания крупных сумм из бизнесменов. При этом, он в очередной раз выручает своего благодетеля Михаила Гольданского.

8 серию сериала Козырное место смотрите онлайн на tv.ua.