Козырное место - смотреть онлайн 29 серию от 28.10.2021
28 октября на канале 2+2 выйдет 29 серия сериала Козырное место. 29 серию сериала Козырное место смотрите онлайн на tv.ua
Мельник убеждает Коваля, что Лену не посадят. В суде слова Мельника подтверждаются. Бизнес-партнер Гольданского, Суручан просит полицию предоставить ему охрану, поскольку он подозревает, что его жизни грозит опасность. Трегубова повышают на место Градова.
29 серию сериала Козырное место смотрите онлайн 30 октября на tv.ua.