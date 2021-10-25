Козырное место - смотреть онлайн 29 серию от 28.10.2021

25 октября 2021 17:40 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Козырное место - смотреть онлайн 29 серию от 28.10.2021
Козырное место - смотреть онлайн 29 серию от 28.10.2021
пресс-служба

28 октября на канале 2+2 выйдет 29 серия сериала Козырное место. 29 ​серию сериала Козырное место смотрите онлайн на tv.ua

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Смотрите в 29 серии сериала Козырное место

Мельник убеждает Коваля, что Лену не посадят. В суде слова Мельника подтверждаются. Бизнес-партнер Гольданского, Суручан просит полицию предоставить ему охрану, поскольку он подозревает, что его жизни грозит опасность. Трегубова повышают на место Градова.

29 серию сериала Козырное место смотрите онлайн 30 октября на tv.ua.

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