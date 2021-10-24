Однажды под Полтавой 14 сезон: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 25.10.2021)

24 октября 2021 18:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Однажды под Полтавой 14 сезон: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 25.10.2021)
Однажды под Полтавой-14: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 25.10.2021)
пресс-служба

25 октября на телеканале ТЕТ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 1 серию сериала Однажды под Полтавой-14. 1 серию 14 сезона сериала Однажды под Полтавой смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 1 серии сериала Однажды под Полтавой-14: За это время Юрчик, Яринка, кум Витя, современный дед Петр, участковый Саша и продавщица Вера стали любимыми народными героями. Юрчик будет поражать новыми бизнес-схемами и видами развлечений. Семейный бизнес Юрчика с Яринкой ожидают обновления. Наталья уволилась из полиции и теперь работает официанткой. А также зрители познакомятся с новым барменом Антоном.

1 серию сериала Однажды под Полтавой-14 смотрите 25 октября в 21:00 на ТЕТ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии ситкома Однажды под Полтавой смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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