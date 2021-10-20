Однажды под Полтавой 14 сезон: телеканал ТЕТ рассекретил дату премьеры нового сезона ситкома
Уже 25 октября в 21:00 на телеканале ТЕТ встречайте новый сезон "Однажды под Полтавой".
В новом сезоне персонажей ожидают не только новые приключения, но и перемены. Юрчик, в исполнении Юрия Ткача, будет поражать новыми бизнес-схемами и видами развлечений.
Так, в одной из серий герой начнет новый стартап - выпекать печенье с предсказаниями. А его азартный кум Витя будет подстрекать Юрчика на новые авантюры, чем радушно подкинет новых проблем.
Возрастет ли напряжение в кафе от присутствия новых и привлекательных работников?
Смотрите уже с 25 октября в 21:00 по будням как яркие персонажи возвращаются в новом сезоне "Однажды под Полтавой" с забавными ситуациями, семейными спорами и примирениями.