Уже 25 октября в 21:00 на телеканале ТЕТ встречайте новый сезон "Однажды под Полтавой".

Телезрители увидят 14 сезон ситкома "Однажды под Полтавой" , который выходит на экраны с 2014 года. За это время Юрчик, Яринка, кум Витя, современный дед Петр, участковый Саша и продавщица Вера стали любимыми народными героями.

В новом сезоне персонажей ожидают не только новые приключения, но и перемены. Юрчик, в исполнении Юрия Ткача, будет поражать новыми бизнес-схемами и видами развлечений.

Однажды под Полтавой 14 сезон: телеканал ТЕТ рассекретил дату премьеры нового сезона ситкома / пресс-служба

Так, в одной из серий герой начнет новый стартап - выпекать печенье с предсказаниями. А его азартный кум Витя будет подстрекать Юрчика на новые авантюры, чем радушно подкинет новых проблем.

Кроме этого и семейный бизнес Юрчика с Яринкой ожидают обновления. Наталья, роль которой исполняет Александра Машлятина, уволилась из полиции и теперь работает официанткой. А также зрители познакомятся с новым барменом Антоном, роль которого исполнил Александр Степаненко.

Возрастет ли напряжение в кафе от присутствия новых и привлекательных работников?

Смотрите уже с 25 октября в 21:00 по будням как яркие персонажи возвращаются в новом сезоне "Однажды под Полтавой" с забавными ситуациями, семейными спорами и примирениями.