Кріпосна. Жадана любов - смотреть онлайн 5 серию от 03.11.2021

3 ноября вышла 5 серия сериала Кріпосна. Жадана любов. 5 серию сериала Кріпосна. Жадана любов смотрите скоро онлайн на tv.ua.

Смотрите в 5 серии сериала Кріпосна. Жадана любов

Андрей и Катерина возвращаются после романтического путешествия в свое новое поместье в Киеве. Помимо приятного времяпрепровождения, Китти успела пройти курсы в медицинском университете в Цюрихе и даже ассистировала известному хирургу. Теперь главная героиня драмы Кріпосна. Жадана любов 2021 хочет работать в киевской больнице, помогать принимать роды и проводить кесарево сечение.

5 серию сериала Кріпосна. Жадана любов смотрите скоро онлайн на tv.ua.