Кріпосна. Жадана любов - смотреть онлайн 7 серию от 04.11.2021

4 ноября выйдет 7 серия сериала Кріпосна. Жадана любов. 7 серию сериала Кріпосна. Жадана любов смотрите скоро онлайн на tv.ua.

Смотрите в 7 серии сериала Кріпосна. Жадана любов

Накануне благотворительного аукциона семейства Жадан в свет выходит компрометирующая статья: «Крепостная девка, из-за которой, словно мухи, мрут благородные». Инициатором такого скандала является Петр Червинский. Но взамен за молчание он потребует гораздо больше.

7 серию сериала Кріпосна. Жадана любов смотрите скоро онлайн на tv.ua.