Кріпосна. Жадана любов - смотреть онлайн 7 серию от 04.11.2021

4 ноября 2021 19:15 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Кріпосна. Жадана любов - смотреть онлайн 7 серию от 04.11.2021
Кріпосна. Жадана любов - смотреть онлайн 7 серию от 04.11.2021
пресс-служба канала СТБ

4 ноября выйдет 7 серия сериала Кріпосна. Жадана любов. 7 серию сериала Кріпосна. Жадана любов смотрите скоро онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 7 серии сериала Кріпосна. Жадана любов

Накануне благотворительного аукциона семейства Жадан в свет выходит компрометирующая статья: «Крепостная девка, из-за которой, словно мухи, мрут благородные». Инициатором такого скандала является Петр Червинский. Но взамен за молчание он потребует гораздо больше. 

7 серию сериала Кріпосна. Жадана любов смотрите скоро онлайн на tv.ua.

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