Кріпосна. Жадана любов - смотреть онлайн 8 серию от 04.11.2021

4 ноября выйдет 8 серия сериала Кріпосна. Жадана любов. 8 серию сериала Кріпосна. Жадана любов смотрите скоро онлайн на tv.ua.

Смотрите в 8 серии сериала Кріпосна. Жадана любов

Орыся и Назар отныне родители. У них родилась дочь Зоряна. Екатерину взяли крестной. Но самочувствие молодой матери напоминает лихорадку. Последняя надежда на Катю, которая должна помочь Орысе… Все ли подвластно ее знаниям, полученным в Люксембурге?

8 серию сериала Кріпосна. Жадана любов смотрите скоро онлайн на tv.ua.