Крылья бабочки: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 28.11.2021)
27 ноября 2021 18:10
Юлия Туренко
Крылья бабочки: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 28.11.2021)
пресс-служба канала Украина
28 ноября на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4-серийный фильм "Крылья бабочки". 1-4 серии сериала Крылья бабочки смотрите онлайн на TV.UA.
Сюжет мелодрамы Крылья бабочки
: Когда-то Лиза и Дмитрий были безумно влюблены. Но подруга Лизы, Катя, и друг Дмитрия, Густас, добились того, что влюбленные расстались. Лиза вышла замуж за Густаса и уехала с ним в другую страну. А Дмитрий женился на Кате. История юной любви почти позабылась. Но через много лет жизнь снова сводит бывших друзей и, по иронии судьбы, в этот раз уже между их детьми вспыхивает сильная первая любовь...
Сериал Крылья бабочки от 28.11.2021 смотрите в 17:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.