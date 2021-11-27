Крылья бабочки: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 28.11.2021)

27 ноября 2021 18:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Крылья бабочки: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 28.11.2021)
Крылья бабочки: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 28.11.2021)
пресс-служба канала Украина

28 ноября на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4-серийный фильм "Крылья бабочки". 1-4 серии сериала Крылья бабочки смотрите онлайн на TV.UA.

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Сюжет мелодрамы Крылья бабочки: Когда-то Лиза и Дмитрий были безумно влюблены. Но подруга Лизы, Катя, и друг Дмитрия, Густас, добились того, что влюбленные расстались. Лиза вышла замуж за Густаса и уехала с ним в другую страну. А Дмитрий женился на Кате. История юной любви почти позабылась. Но через много лет жизнь снова сводит бывших друзей и, по иронии судьбы, в этот раз уже между их детьми вспыхивает сильная первая любовь...

Сериал Крылья бабочки от 28.11.2021 смотрите в 17:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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