Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 13 серию

20 сентября на канале ICTV вышла 13 серия 2 сезона сериала Вскрытие покажет. Смотрите онлайн 13 серию 2 сезона сериала Вскрытие покажет на tv.ua.

Смотрите в 13 серии сериала Вскрытие покажет 2 сезон

В лесу нашли тело мужчины в военной форме и с отрубленными конечностями. Судмедэкспертиза выявила, что тело находилось там уже неделю. На работе мужчину в последний раз видели на корпоративе, который был как раз 7 дней назад. Под подозрение попал босс, с женой которого погибший крутил роман. Однако вскоре и самого владельца компании находят мертвым. Кто же стоит за этими странными убийствами? Будут расследовать профессионалы своего дела - Яна и Олег!

13 серию сериала Вскрытие покажет 2 сезон смотрите онлайн на tv.ua.