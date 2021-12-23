Игры детей старшего возраста: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 23.12.2021)

23 декабря 2021 17:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Игры детей старшего возраста: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 23.12.2021)
Игры детей старшего возраста: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 23.12.2021)
пресс-служба канала Украина

24 декабря на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 8 серия сериала Игры детей старшего возраста. 8 серию сериала Игры детей старшего возраста смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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Сюжет сериала Игры детей старшего возраста: В криминальной истории всегда есть свои тайны, которые мешают следствию и в итоге могут привести к неверному решению. В колледже для одаренных детей в ночь выпускного был убит подросток. В совершении преступления подозревают учительницу английского языка Ариадну Шагалову, так как накануне школьного праздника у нее был конфликт с этим парнем. Но в ходе расследования выясняется, что практически все в учебном заведении – учителя, родители и ученики – так или иначе причастны к тому, что произошло на выпускном вечере. Неожиданно учительницу английского языка берется защищать отец погибшего парня – скандально известный адвокат Ярослав Колесников. Однако главная героиня не чувствует своей вины и готова отстоять себя, несмотря на подозрения.

8 серию сериала Игры детей старшего возраста смотрите 23 декабря в 22:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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