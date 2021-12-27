Игры детей старшего возраста: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.12.2021)
27 декабря 2021 21:00
Юлия Туренко
Игры детей старшего возраста: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.12.2021)
пресс-служба
27 декабря на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 9 серия сериала Игры детей старшего возраста. 9 серию сериала Игры детей старшего возраста смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
Сюжет сериала Игры детей старшего возраста
: В криминальной истории всегда есть свои тайны, которые мешают следствию и в итоге могут привести к неверному решению. В колледже для одаренных детей в ночь выпускного был убит подросток. В совершении преступления подозревают учительницу английского языка Ариадну Шагалову, так как накануне школьного праздника у нее был конфликт с этим парнем. Но в ходе расследования выясняется, что практически все в учебном заведении – учителя, родители и ученики – так или иначе причастны к тому, что произошло на выпускном вечере. Неожиданно учительницу английского языка берется защищать отец погибшего парня – скандально известный адвокат Ярослав Колесников. Однако главная героиня не чувствует своей вины и готова отстоять себя, несмотря на подозрения.
9 серию сериала Игры детей старшего возраста смотрите 27 декабря в 21:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.