Надежда: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 26.01.2022)

27 января 2022 23:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Надежда: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 26.01.2022)
Надежда: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 26.01.2022)
пресс-служба

26 января на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышла 13 серия медицинской драмы Надежда. 13 серию сериала Надежда смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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Сериал Надежда – это спин-офф культового проекта «Женский доктор». На этот раз история разворачивается в новой высокотехнологической многопрофильной клинике, где главной героине, талантливому хирургу Надежде, предстоит не только проводить сложнейшие операции, но и разобраться с личными глубокими травмами, которые являются преградой на ее пути к счастью.

Надежда Павлова – хирург с незаурядными способностями. У нее не только колоссальный профессиональный опыт, но и редкий талант. В личной жизни Нади все непросто: она находится в бесперспективных отношениях с женатым коллегой-хирургом Алексеем Стрелецким. Он постоянно обещает, что скоро разведется, но на самом деле использует Надежду для продвижения своей карьеры. Ситуацию усугубляет сильное чувство вины, которое преследует главную героиню и отражается на ее личной жизни. У Нади есть тайна, глубокая личная травма, которая приносит ей душевные страдания.

13 серию сериала Надежда смотрите позже онлайн на нашем сайте TV.UA. 

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