Надежда: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 27.01.2022)
27 января на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышла 16 серия медицинской драмы Надежда. 16 серию сериала Надежда смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
Надежда Павлова – хирург с незаурядными способностями. У нее не только колоссальный профессиональный опыт, но и редкий талант. В личной жизни Нади все непросто: она находится в бесперспективных отношениях с женатым коллегой-хирургом Алексеем Стрелецким. Он постоянно обещает, что скоро разведется, но на самом деле использует Надежду для продвижения своей карьеры. Ситуацию усугубляет сильное чувство вины, которое преследует главную героиню и отражается на ее личной жизни. У Нади есть тайна, глубокая личная травма, которая приносит ей душевные страдания.
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