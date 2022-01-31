Папаньки 4 сезон: смотреть онлайн 1-2 cерии (эфир от 31.01.2022)

31 января 2022 21:52 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Папаньки 4 сезон: смотреть онлайн 1-2 cерии (эфир от 31.01.2022)
Папаньки 4 сезон: смотреть онлайн 1-2 cерии (эфир от 31.01.2022)
пресс-служба канала СТБ

31 января на СТБ вышли 1-2 серии сериала Папаньки 4 сезон. 1-2 серии 4 сезона сериала Папаньки смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 1-2 сериях сериала Папаньки 4  сезон

В 1 серии 4 сезона Егор вспоминает все «прелести» отцовства: его младший сын никак не дает ему выспаться. В поисках тихого места для сна, Козаченко отправляется в свой недавно купленный отель. Но там вместо активного сына – шумный гость. Попытки договориться, пригрозить и даже выселить его при помощи соседа Бориса Ивановича, который теперь работает садовником в отеле Егора, терпят фиаско. Но кульминацией станет то, кем на самом деле окажется шумный «гость».

Настойчивый гость оказывается совладельцем отеля. Его зовут Стас. Пока Егор не может выбраться из «плена» и нянчит своего младшего сына, партнёр наводит свои порядки: увольняет сотрудников, штрафует Никиту за любую мелочь, мстит Борис Иванычу. Кульминацией стало увольнение Ольги Николаевны, за что Никита окатил Стаса водой из кружки. Наказание не заставило долго себя ждать – что случилось с управляющим?

1-2 серии сериала Папаньки 4 сезон от 31.01.2022 смотрите онлайн на tv.ua.

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