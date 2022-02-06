Папаньки 4 сезон: смотреть онлайн 7-8 cерии (эфир от 03.02.2022)

3 февраля на СТБ вышли 7-8 серии сериала Папаньки 4 сезон. 7-8 серии 4 сезона сериала Папаньки смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 7-8 сериях сериала Папаньки 4 сезон

7 серия «Зятёк».

В седьмой серии Никита отправляется за Василиной к своему тестю Василию Ивановичу. Туда же приезжают Ира с Германом. Последний любыми стараниями пытается понравиться Василию Ивановичу и всячески подставляет Никиту. Одобрит ли самый строгий папанька новый выбор своей дочери и что его заставит поменять свое мнение по отношению к бывшему зятю?

8 серия «Открытие казино». Наступил момент, которого так ждали Стас и Егор – в отеле открывается казино! Партнёры планируют всё провести по высшему разряду и ставят задачу Никите придумать креативный ход, чтобы заманить побольше людей. Никита мечется в панике и обращается за советом сначала к Ольге Николаевне, а потом к Саше. Тот придумывает пригласить на мероприятие Веру Брежневу! Но где же наши герои «достанут» настоящую певицу? Т

7-8 серии сериала Папаньки 4 сезон от 03.02.2022 смотрите онлайн на tv.ua.