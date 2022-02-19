Морская полиция. Черноморск: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 17.02.2022)

19 февраля 2022 20:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Морская полиция. Черноморск: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 17.02.2022)
Морская полиция. Черноморск: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 17.02.2022)
пресс-служба канала ICTV

17 февраля на канале ICTV и на нашем сайте TV.UA в эфир вышла 4 серия сериала Морская полиция. Черноморск. 4 серию сериала Морская полиция. Черноморск смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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Сюжет сериала Морская полиция. Черноморск: Казалось бы, ничего не может омрачить размеренную жизнь теплого курортного городка Черноморск Одесской области. Но не все так безоблачно. В акватории часто орудуют браконьеры, наведываются морские пираты и контрабандисты. Что уж говорить, гонщики на катерах каждый день нарушают покой отдыхающих. Трое полицейских морского патруля соберутся вместе, чтобы уберечь жителей и туристов от бандитов и восстановить порядок на суше.

4 серию сериала Морская полиция. Черноморск смотрите позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии сериала «Морская полиция. Черноморск» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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