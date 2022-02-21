Морская полиция. Черноморск: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 21.02.2022)
21 февраля 2022 00:35
Морская полиция. Черноморск: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 21.02.2022)
пресс-служба канала ICTV
21 февраля на канале ICTV и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 5 серия сериала Морская полиция. Черноморск. 5 серию сериала Морская полиция. Черноморск смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
Морская полиция. Черноморск: Казалось бы, ничего не может омрачить размеренную жизнь теплого курортного городка Черноморск Одесской области. Но не все так безоблачно. В акватории часто орудуют браконьеры, наведываются морские пираты и контрабандисты. Что уж говорить, гонщики на катерах каждый день нарушают покой отдыхающих. Трое полицейских морского патруля соберутся вместе, чтобы уберечь жителей и туристов от бандитов и восстановить порядок на суше.
5 серию сериала Морская полиция. Черноморск смотрите 21 февраля в 21:30 на ICTV и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все серии сериала «Морская полиция. Черноморск» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.