Папаньки: 13 серия - смотреть онлайн от 07.01.2021

7 января на СТБ вышла 13 серия сериала Папаньки. Смотрите онлайн 13 серию прямо сейчас на tv.ua.

Смотрите в 13 серии сериала Папаньки

Испугавшись, Женя обратился к самому надежному человеку – своей маме. Та, конечно же, тут же приехала и устроила в доме генеральную уборку. Однако старшая Малышева не всегда понимает, какие границы не стоит переступать. Она настолько раскомандовалась, что даже покладистый Женя не выдержал и дал матери отпор. А та взяла и… выгнала сына из квартиры! Смотрите продолжение приключений многодетного папы в комедии Папаньки 1 сезон 13 серия.

Изгнанный Женя пошел к Саше, который согласился ненадолго приютить друга. Однако Саня не учел, что к Малышеву-старшему прилагаются еще трое детей.

Женя попросил Сашу последить за детьми, пока он будет на работе. Холостяк опрометчиво согласился – ну разве он не справится с малышней? Тем более, что Вика и Макс очень быстро сбежали, оставив его наедине с младшенькой Яной. Какое веселье устроила девочка в доме у папиного друга, смотрите в сериале Папаньки 13 серия!

А еще веселее стало, когда к Саше пришла девушка. А следом за ней – ее разгневанный муж… Судьба Саши неожиданно оказалась в руках у маленькой Яночки! Смог ли местный донжуан выпутаться из неприятностей? Показывает сериал Папаньки 1 сезон 13 серия.

Егор обнаружил, что ему малы купленные неделю назад джинсы. Жена тут же начала корить его за набранный вес. Да и сам Егор поневоле задумался о том, что пора заняться собой…

Он поспорил с женой, что сможет пробежать 20 кругов по стадиону – а это целых 8 километров! Игорь предложил папе бежать с фитнес-трекером, чтобы потом он мог подтвердить свой результат. Егору пришлось согласиться, но он, как обычно, пошел на хитрость.