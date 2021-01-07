Папаньки: 15 серия - смотреть онлайн от 07.01.2021

7 января на СТБ вышла 15 серия сериала Папаньки. Смотрите онлайн 15 серию прямо сейчас на tv.ua.

Смотрите в 15 серии сериала Папаньки

Герои сериала Папаньки 1 сезон серия 15 от 07.01.2021 собираются в долгожданный отпуск. Благодаря жене Егора они получили возможность отдохнуть все вместе.

Один только Никита остался за бортом – вместо отдыха его ждут только работа, долги и беременная жена. Павленко уже два года не был в отпуске, да и Ирочка очень хочет на море.

В банке ликуют – грозный Герман Геннадиевич уезжает на неделю

Никита попросил, чтобы ему дали отпуск на это время. Начальник согласился, но с одним условием: Павленко должен справиться с тройной нагрузкой. Обрадованный Никита тут же поспешил сообщить жене радостную новость. Ира, не теряя времени, начала собирать вещи. Оказалось, что Никита поспешил…Получилось ли у семьи Павленко уехать на море хотя бы в этом году? Смотрите в сериале Папаньки 1 сезон 15 серия.

Егор тоже усиленно готовится к отпуску – он задерживает дыхание на время

Есть только одна вещь, которая омрачает Егору мысль о предстоящем отдыхе: вместе с ними едет мама Светы. Он готов пойти на любые уловки, чтобы только отговорить тещу от совместной поездки. Чтобы напугать «дорогую маму», Егор даже показал ей видео с прошлого лета… Получилось ли у него избавиться от нежелательной компании тещи? Егору пришлось нелегко – смотрите в комедии Папаньки 1 сезон 15 серия.

Дети Жени соревнуются за путевку, ведь многодетный папа может взять с собой только двоих. Оставшемуся придется провести неделю вместе с суровой бабушкой. Такого наказания не хочет никто! Смотрите в сериале Папаньки 1 сезон 5 серия, на что готовы дети ради поездки.

Смог ли Никита справиться с заданием Германа Геннадиевича и отвезти жену на море? Зачем Женя переоделся в костюм Деда Мороза? Какой нелегкий выбор пришлось сделать холостяку Сане? Смотрите новые приключения друзей в сериале Папаньки 1 сезон 15 серия от 07.01.2021!