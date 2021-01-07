Папаньки: 16 серия - смотреть онлайн от 07.01.2021

7 января на СТБ вышла 16 серия сериала Папаньки. Смотрите онлайн 16 серию прямо сейчас на tv.ua.

Смотрите в 16 серии сериала Папаньки

Маленькая Яночка задала отцу самый сложный из детских вопросов. Многодетный папаша Женя не хочет рассказывать дочери про пестики и тычинки. Родители не должны врать своим детям – так считает Евгений. Но как тогда объяснить малышке такую непростую тему?

На вопросах непоседливая Яночка не остановилась: она заявила отцу, что ждет ребенка!

От таких заявлений Женя едва не поседел. Откуда у маленькой девочки взялась такая идея? И… почему бабушка решила, что ее старшая внучка Вика беременна? Смотрите подробности этого забавного случая в комедии Папаньки 1 сезон 16 серия.

Никите постоянно приходится возить Иру в больницу. Его начальнику уже надоело, что Павленко постоянно опаздывает на работу из-за беременной жены.

Однако Герману Геннадиевичу не стоило оскорблять Ирочку в присутствии Никиты. Разъяренный муж тут же написал заявление на увольнение! Но его планам немного помешали грабители, которые ворвались в банк…

И именно в этот момент, когда жизнь Никиты оказалась в опасности, у Иры начались роды. К счастью, рядом с ней был опытный папаша Евгений… Смотрите в комедии Папаньки 16 серия, как Никита наконец-то стал отцом.

А вот у Егора в жизни разыгралась настоящая трагедия: он проснулся в постели с незнакомой женщиной

Он совершенно ничего не помнит о вчерашнем вечере. Что он вчера пил? Кто эта жгучая красотка? И… почему на столе лежит прощальная записка от жены?

Егор помчался домой, но не обнаружил там ни Светы, ни сына. Похоже, что жена действительно ушла от него. Смотрите продолжение этой семейной драмы в сериале Папаньки 1 сезон 16 серия.

Жизнь папашек закрутилась ни на шутку – не пропустите серию Папаньки 1 сезон о том, как Никита пополнил ряды папаш, а Егор осознал важность своей семьи. Скучно не будет!