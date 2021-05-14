Будиночок на щастя: смотреть онлайн 7 серию
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мотри онлайн Будиночок на щастя сезон 1 серию 7, в которой Макс решил приступить к реализации своей мечты – обустройству страусиной фермы. Оказалось, не стоит покупать недвижимость по фотографии… Максу досталась развалившаяся постройка, на территории которой рос огромный куст конопли. Как честный парень, Макс решил обратиться в полицию, чтобы утилизировать наркотики. Правда, вышло одно недоразумение. Те четыре сотрудника, которых «бизнесмен» успел нанять, решили, что Макс хочет стать наркобароном и пошел договариваться с властями. Они решили кардинально бороться с боссом, пока тот не успел превратить всех в наркоманов.
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