Танк 1-4 серии: смотреть онлайн эфир от 09.05.2021

9 мая 2021 00:06 Александр Кива
Танк 1-4 серии: смотреть онлайн эфир от 09.05.2021
Танк: смотреть 1-4 серии онлайн
пресс-служба

9 мая в 15:30 на ICTV и на TV.UA выйдет 4-серийная военно-патриотическая драма «Танк». 1, 2, 3, 4 серии сериала Танк смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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Зрители увидят историю, основанную на реальных событиях о героях, которые понимают, что могут проиграть, но все равно идут до конца.

По сюжету – на заводе изготовили новый экспериментальный танк Т-34 – пока первый и единственный экземпляр. Чтобы проверить прочность и качество, танк везут на полигон испытаний, но по дороге он сбивается с маршрута и останавливается в лесу без горючего. Неожиданно на дороге появляется грузовик с немецкими солдатами и окружает танк. Теперь экипаж вынужден бороться с врагами, чтобы не потерять ценную боевую машину.

1-4 серии сериала «Танк» (ICTV) смотрите онлайн на TV.UA.

Смотреть онлайн 1 серию сериала «Танк»

Смотреть онлайн 2 серию сериала «Танк»

Смотреть онлайн 3 серию сериала «Танк»

Смотреть онлайн 4 серию сериала «Танк»

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