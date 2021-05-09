Танк 1-4 серии: смотреть онлайн эфир от 09.05.2021
9 мая в 15:30 на ICTV и на TV.UA выйдет 4-серийная военно-патриотическая драма «Танк». 1, 2, 3, 4 серии сериала Танк смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.
По сюжету – на заводе изготовили новый экспериментальный танк Т-34 – пока первый и единственный экземпляр. Чтобы проверить прочность и качество, танк везут на полигон испытаний, но по дороге он сбивается с маршрута и останавливается в лесу без горючего. Неожиданно на дороге появляется грузовик с немецкими солдатами и окружает танк. Теперь экипаж вынужден бороться с врагами, чтобы не потерять ценную боевую машину.
1-4 серии сериала «Танк» (ICTV) смотрите онлайн на TV.UA.
Смотреть онлайн 1 серию сериала «Танк»
Смотреть онлайн 2 серию сериала «Танк»
Смотреть онлайн 3 серию сериала «Танк»
Смотреть онлайн 4 серию сериала «Танк»