Счастлива вопреки 1 серия: смотреть онлайн эфир от 08.02.2021

6 февраля 2021 18:17 Александр Кива
Счастлива вопреки 1 серия: смотреть онлайн эфир от 08.02.2021
Счастлива вопреки: смотреть онлайн 1 серию
пресс-служба

8 февраля на СТБ выйдет 1 серия сериала Счастлива вопреки. Смотрите онлайн 1 серию Счастлива вопреки совсем скоро на tv.ua.

Смотрите в 1 серии сериала Счастлива вопреки: 

Главная героиня Женя Виноградова из профессорской семьи, как и её подруги Оля и Лена. Жизнь девушек течет размеренно, каждую ждет безбедное будущее, светлая дорога в науку. Но все разбивается в жесткие 90-е годы. Подругам приходится учиться жить заново, и каждая из них приспосабливается к реальности по-своему. Для Жени судьба выбирает самый трудный путь, расставляет опасные ловушки и проверяет на моральную стойкость. Она готова преодолеть все, лишь бы выжить и найти свое счастье, несмотря ни на что.

1 серию сериала Счастлива вопреки смотрите скоро онлайн на tv.ua.

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