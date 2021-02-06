Счастлива вопреки 4 серия: смотреть онлайн эфир от 09.02.2021

6 февраля 2021 19:09 Александр Кива
Счастлива вопреки 4 серия: смотреть онлайн эфир от 09.02.2021
Счастлива вопреки: смотреть онлайн 4 серию
пресс-служба

9 февраля на СТБ выйдет 4 серия сериала Счастлива вопреки. Смотрите онлайн 4 серию Счастлива вопреки совсем скоро на tv.ua.

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Смотрите в 4 серии сериала Счастлива вопреки:

Родители Жени ищут адвоката для нее, но никто не хочет идти против генерала. Только молодой адвокат Артем соглашается взять дело Жени и обдумывает линию защиты. Становится известно, что Ксюха ждет ребенка. Отец Жени пытается поговорить с генералом, он отвергает его. У Виноградова случается инфаркт, он умирает…

4 серию сериала Счастлива вопреки смотрите скоро онлайн на tv.ua.

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