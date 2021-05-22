Филин 2 сезон: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 25.05.2021)

22 мая 2021 22:10 Юлия Туренко
Филин 2 сезон: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 25.05.2021)
Филин 2 сезон: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 25.05.2021)
пресс-служба

25 мая на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 12 серия сериала Филин-2. 12 серию сериала Филин 2 сезон смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

В новом сезоне сериала Филин зритель узнает больше о каждом из следователей, заглянув в их жизни. Удивится, как близкие люди становятся врагами, а враги неожиданно протягивают руку помощи. Кто-то уйдет, а кто-то останется, чтобы встретить настоящую любовь, создать семью и помочь сделать мир немного лучше.

Напомним, по сюжету работники инновационного отдела полиции расследуют запутанные уголовные дела. В этом им помогает специальная компьютерная программа под названием «Филин». Но не всем нравятся такие инновации, это создает напряжение в отношениях в коллективе между представителями разных поколений, но также и помогает эффективно расследовать преступления.

12 серию сериала Филин-2 смотрите 25 мая в 18:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии сериала Филин смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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