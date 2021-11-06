Гром среди ясного неба: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 08.11.2021)

6 ноября 2021 14:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Гром среди ясного неба: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 08.11.2021)
Гром среди ясного неба: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 08.11.2021)
пресс-служба канала Украина

8 ноября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 серия сериала Гром среди ясного неба. 2 серию сериала Гром среди ясного неба смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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Сюжет сериала Гром среди ясного неба: Картина с многослойным динамичным сюжетом повествует о жизни молодой девушки Вали. Однажды вечером ее пытаются изнасиловать. Однако по счастливой случайности неподалеку оказывается молодой человек Алексей, который спасает главную героиню от беды. Напуганная девушка убегает с места происшествия, не успев даже рассмотреть своего защитника. А он тем временем обнаруживает, что, не рассчитав сил, убил насильника. В результате чего оказывается на скамье подсудимых и вскоре попадает в тюрьму. Алексею, вернувшись на волю, предстоит узнать не только о предательстве любимой, но и о других шокирующих подробностях, касающихся его семьи, что в корне изменят его жизнь и вновь переплетут их с Валей судьбы.

2 серию сериала Гром среди ясного неба смотрите 8 ноября в 22:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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