Гром среди ясного неба: канал Украина покажет сериал, который полон интриг и загадок

5 ноября 2021 10:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Гром среди ясного неба: канал Украина покажет сериал, который полон интриг и загадок
Гром среди ясного неба: канал Украина покажет сериал, который полон интриг и загадок
пресс-служба канала Украина

Новый 16-серийный сериал канала «Украина» «Гром среди ясного неба» полон интриг и загадок, а зрители будут наблюдать за захватывающим развитием отношений между большим количеством героев.

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Однажды вечером главную героиню сериала «Гром среди ясного неба» Валю пытаются изнасиловать. Ей на помощь приходит молодой человек по имени Алексей. Ужасно напуганная девушка убегает с места происшествия, так и не успев рассмотреть своего защитника. А он, не рассчитав силы, убивает насильника, из-за чего попадает в тюрьму. 

На свободе у Алексея остается любимая девушка Олеся, которая волею случая знакомится с Валей, даже не подозревая, что та причастна к таким драматическим события в своей жизни. Но и без этого не питает к ней теплых дружеских чувств. Не дождавшись Алексея, Олеся собирается выйти замуж за другого и видит в Вале соперницу. 

Гром среди ясного неба: канал Украина покажет сериал, который полон интриг и загадок / пресс-служба канала Украина
Главному герою, вернувшись на волю, предстоит узнать не только о предательстве любимой, но и о других шокирующих подробностях, касающихся его семьи, что в корне изменят его жизнь и вновь переплетут их с Валей судьбы.

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По словам режиссера Александра Мохова, во время работы над картиной особое внимание он уделяет выстраиванию взаимоотношений между персонажами. Ведь в сложных жизненных обстоятельствах и экстремальных условиях человек в больше мере проявляет свои сильные и слабые стороны.

Мы стараемся обострять, усложнять ситуацию, все равно ведь в жизни каждый человек на один и тот же поступок, на одно и то же проявление реагирует по-разному. Мы все-таки пытаемся идти в сторону «плюс», не наигрывая, а именно обостряя, – объясняет Александр Мохов, подчеркивая, что в картине очень много персонажей, чьи судьбы переплетаются. – И это как раз интересно. Когда я читал сценарий, ловил себя на мысли: «Если серия закончилась, что дальше будет? Так, а он узнает?.. А она узнает?... А он ему скажет?..» Мы сделаем все возможное, чтобы, закончив смотреть одну серию, зрители с нетерпением ждали следующей.

Гром среди ясного неба: канал Украина покажет сериал, который полон интриг и загадок / пресс-служба канала Украина
В картине снялись любимые многими зрителями актеры: Марина Митрофанова, Александр Константинов, Ирина Гришак, Александр Пашков, Кирилл Дыцевич, Екатерина Семенова, Олег Савкин, Алексей Тритенко и другие.

Смотрите премьеру сериала «Гром среди ясного неба» с понедельника по четверг в 21:00 на канале «Украина».

Напомним, 

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