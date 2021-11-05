Новый 16-серийный сериал канала «Украина» «Гром среди ясного неба» полон интриг и загадок, а зрители будут наблюдать за захватывающим развитием отношений между большим количеством героев.

Однажды вечером главную героиню сериала «Гром среди ясного неба» Валю пытаются изнасиловать. Ей на помощь приходит молодой человек по имени Алексей. Ужасно напуганная девушка убегает с места происшествия, так и не успев рассмотреть своего защитника. А он, не рассчитав силы, убивает насильника, из-за чего попадает в тюрьму.

На свободе у Алексея остается любимая девушка Олеся, которая волею случая знакомится с Валей, даже не подозревая, что та причастна к таким драматическим события в своей жизни. Но и без этого не питает к ней теплых дружеских чувств. Не дождавшись Алексея, Олеся собирается выйти замуж за другого и видит в Вале соперницу.

Гром среди ясного неба: канал Украина покажет сериал, который полон интриг и загадок / пресс-служба канала Украина

Главному герою, вернувшись на волю, предстоит узнать не только о предательстве любимой, но и о других шокирующих подробностях, касающихся его семьи, что в корне изменят его жизнь и вновь переплетут их с Валей судьбы.

По словам режиссера Александра Мохова, во время работы над картиной особое внимание он уделяет выстраиванию взаимоотношений между персонажами. Ведь в сложных жизненных обстоятельствах и экстремальных условиях человек в больше мере проявляет свои сильные и слабые стороны.

Мы стараемся обострять, усложнять ситуацию, все равно ведь в жизни каждый человек на один и тот же поступок, на одно и то же проявление реагирует по-разному. Мы все-таки пытаемся идти в сторону «плюс», не наигрывая, а именно обостряя, – объясняет Александр Мохов, подчеркивая, что в картине очень много персонажей, чьи судьбы переплетаются. – И это как раз интересно. Когда я читал сценарий, ловил себя на мысли: «Если серия закончилась, что дальше будет? Так, а он узнает?.. А она узнает?... А он ему скажет?..» Мы сделаем все возможное, чтобы, закончив смотреть одну серию, зрители с нетерпением ждали следующей.

Гром среди ясного неба: канал Украина покажет сериал, который полон интриг и загадок / пресс-служба канала Украина

В картине снялись любимые многими зрителями актеры: Марина Митрофанова, Александр Константинов, Ирина Гришак, Александр Пашков, Кирилл Дыцевич, Екатерина Семенова, Олег Савкин, Алексей Тритенко и другие.

Смотрите премьеру сериала «Гром среди ясного неба» с понедельника по четверг в 21:00 на канале «Украина».

Напомним,