Исчезающие следы: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 17.02.2020)

17 февраля 2020 21:50 Юлия Крутиева
Исчезающие следы: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 17.02.2020)
Исчезающие следы: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 17.02.2020)
Ivory Films

17 февраля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 2 серию сериала «Исчезающие следы».

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В фильме «Исчезающие следы» в центре сюжета история семьи Кирилла Мельника и его жены Татьяны. После страшной трагедии, которая произошла с их маленькой дочерью Ульяной, – она была похищена и машина, где находилась девочка, взорвалась, – Кирилл впал в депрессию, начал злоупотреблять алкоголем, потерял жену и работу. Но все же в его душе осталось то, ради чего еще стоило жить, – надежда, что его дочь не погибла, ведь после взрыва не нашли останков ни Ульяны, ни ее похитителя…  

Вторую серию сериала «Исчезающие следы» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.

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