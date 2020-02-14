Исчезающие следы: ТОП-6 фактов о съемках сериала
В понедельник, 17 февраля, в 21:00 на телеканале «Украина» стартует остросюжетная многосерийная мелодрама «Исчезающие следы» производства IVORY films по заказу канала «Украина».
Сюжет увлекательный, происходящее в фильме будет, несомненно, держать зрителя в напряжении. Но не менее интересны и факты, связанные со съемками этой детективной ленты. Мы собрали ТОП-6 самых интересных фактов о детективной мелодраме.
Факт 1
Главную роль, майора Кирилла Мельника, в 16-серийном фильме исполнил Михаил Химичев. Михаил признавался, что уже не первый раз снимается в Киеве и для него этот город – это своеобразное место силы.
Летел на съемки простуженный, после двух перелетов и тяжелого съемочного дня, – рассказал Михаил, – но буквально сразу почувствовал себя лучше, и погода теплая посодействовала, и атмосфера, после прогулки по вечернему Киеву проснулся полон сил и энергии. Город принял меня и вылечил.
Факт 2
По сюжету в каждой серии фильма совершается какое-то преступление, а сотрудники полиции его расследуют, находят пропавших, и арестовывают виновников. Всего по фабуле фильма произошло 16 преступлений и семнадцатое – это похищение дочери главных героев Ульяны. Причем в основном все преступления связаны с детьми.
Факт 3
Давно известно, что гримеры на съемках способны творить чудеса. Нужно рваную рану сделать или огнестрельное ранение – пожалуйста! Или изменить человека так, чтоб родные не узнали, – сколько угодно! На съемочной площадке «Исчезающих следов» гримеры постарались на славу. Исполнительницу главной роли Екатерину Рябову они смогли изменить так, что ее не узнавали даже партнеры по сериалу.
Кстати, съемки фильма длились почти пять месяцев – с осени до зимы, поэтому и герои фильма должны быть одеты соответственно погоде и одновременно комфортно, чтобы выполнять активные действия сотрудников отдела по розыску людей. Всего у каждого героя было по 15 комплектов одежды и по три пары обуви.
Факт 4
Ксения Мишина, исполнившая роль снайперши в фильме, приезжала на съемочную площадку сериала сразу же после прямых эфиров на танцевальном проекте, в котором она участвовала. Ксении приходилось сменять бальное платье на ватник и армейские ботинки. Профессия актера настолько непредсказуема!
Факт 5
Кроме двуногих актеров в сериале были задействованы и четвероногие артисты. В фильме на протяжении всех 16 серий в поиске пропавших людей активное участие принимал служебный пес – его роль исполнила овчарка по имени Коля. Но Коля сыграл только в некоторых сериях, потом его заменили на пса по кличке Дарк. Дело в том, что Коля был слишком привязан к своей реальной хозяйке и был немного неуверенным в себе.
Факт 6
Очень творчески подошли авторы фильма к выбору локаций и мест для съемки. Как признался режиссер сериала Сергей Толкушкин, за четыре месяца, пока длился съемочный период, им пришлось побывать и в болотах, и во дворцах, и на заброшенных стройках, и на кладбищах, и в дорогих пентхаусах, и в трущобах. Одним из наиболее сложных моментов на площадке были съемки, где одну из героинь – женщину-прокурора топили в цистерне. Оказалось, что цистерна вмещает не 40 тонн воды, как было заявлено ранее, а в два раза больше – почти 70 тонн, наливать ее пришлось намного дольше. Из-за этого съемочный процесс задержался, а актриса, пока ждала наполнения «бассейна», даже замерзла.
Напомним,