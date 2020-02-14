Исчезающие следы: ТОП-6 фактов о съемках сериала

В понедельник, 17 февраля, в 21:00 на телеканале «Украина» стартует остросюжетная многосерийная мелодрама «Исчезающие следы» производства IVORY films по заказу канала «Украина».

Читайте также Даниэль Салем «застукал» в квартире блондинку В фильме «Исчезающие следы» в центре сюжета история семьи Кирилла Мельника и его жены Татьяны. После страшной трагедии, которая произошла с их маленькой дочерью Ульяной, – она была похищена и машина, где находилась девочка, взорвалась, – Кирилл впал в депрессию, начал злоупотреблять алкоголем, потерял жену и работу. Но все же в его душе осталось то, ради чего еще стоило жить, – надежда, что его дочь не погибла, ведь после взрыва не нашли останков ни Ульяны, ни ее похитителя…

Сюжет увлекательный, происходящее в фильме будет, несомненно, держать зрителя в напряжении. Но не менее интересны и факты, связанные со съемками этой детективной ленты. Мы собрали ТОП-6 самых интересных фактов о детективной мелодраме.

Факт 1

Главную роль, майора Кирилла Мельника, в 16-серийном фильме исполнил Михаил Химичев. Михаил признавался, что уже не первый раз снимается в Киеве и для него этот город – это своеобразное место силы.

Летел на съемки простуженный, после двух перелетов и тяжелого съемочного дня, – рассказал Михаил, – но буквально сразу почувствовал себя лучше, и погода теплая посодействовала, и атмосфера, после прогулки по вечернему Киеву проснулся полон сил и энергии. Город принял меня и вылечил.

Съемки картины «Исчезающие следы» / пресс-служба канала Украина

Факт 2

По сюжету в каждой серии фильма совершается какое-то преступление, а сотрудники полиции его расследуют, находят пропавших, и арестовывают виновников. Всего по фабуле фильма произошло 16 преступлений и семнадцатое – это похищение дочери главных героев Ульяны. Причем в основном все преступления связаны с детьми.

Факт 3

В одной из серий девочка-циркачка, организовала свое похищение и для этого на протяжении двух месяцев собирала свою собственную кровь – четыре литра, чтобы инсценировать трагический случай, из-за которого она якобы полностью истекла кровью. Так что по сценарию нужно было залить бутафорской красной жидкостью почти всю 15-метровую комнату, задействованную в съемках. Но в таком случае крови на полу было бы по щиколотку, и от чересчур кровавой сцены творческая группа решила отказаться.

Давно известно, что гримеры на съемках способны творить чудеса. Нужно рваную рану сделать или огнестрельное ранение – пожалуйста! Или изменить человека так, чтоб родные не узнали, – сколько угодно! На съемочной площадке «Исчезающих следов» гримеры постарались на славу. Исполнительницу главной роли Екатерину Рябову они смогли изменить так, что ее не узнавали даже партнеры по сериалу.

Кстати, съемки фильма длились почти пять месяцев – с осени до зимы, поэтому и герои фильма должны быть одеты соответственно погоде и одновременно комфортно, чтобы выполнять активные действия сотрудников отдела по розыску людей. Всего у каждого героя было по 15 комплектов одежды и по три пары обуви.

Факт 4

Ксения Мишина, исполнившая роль снайперши в фильме, приезжала на съемочную площадку сериала сразу же после прямых эфиров на танцевальном проекте, в котором она участвовала. Ксении приходилось сменять бальное платье на ватник и армейские ботинки. Профессия актера настолько непредсказуема!

Съемки картины «Исчезающие следы» / пресс-служба канала Украина

Факт 5

Кроме двуногих актеров в сериале были задействованы и четвероногие артисты. В фильме на протяжении всех 16 серий в поиске пропавших людей активное участие принимал служебный пес – его роль исполнила овчарка по имени Коля. Но Коля сыграл только в некоторых сериях, потом его заменили на пса по кличке Дарк. Дело в том, что Коля был слишком привязан к своей реальной хозяйке и был немного неуверенным в себе.

Факт 6

Каждый раз, когда ему нужно было входить в кадр, он оглядывался на нее, как бы спрашивая: «Я все правильно делаю? Ты не против?». А в фильме собаке нужно было наравне с актерами бегать по заброшенным промзонам, прыгать в ямы, преследовать преступника. Поэтому все остальные серии пса-полицейского играл Дарк, который был более подготовлен к трюковым съемкам.

Очень творчески подошли авторы фильма к выбору локаций и мест для съемки. Как признался режиссер сериала Сергей Толкушкин, за четыре месяца, пока длился съемочный период, им пришлось побывать и в болотах, и во дворцах, и на заброшенных стройках, и на кладбищах, и в дорогих пентхаусах, и в трущобах. Одним из наиболее сложных моментов на площадке были съемки, где одну из героинь – женщину-прокурора топили в цистерне. Оказалось, что цистерна вмещает не 40 тонн воды, как было заявлено ранее, а в два раза больше – почти 70 тонн, наливать ее пришлось намного дольше. Из-за этого съемочный процесс задержался, а актриса, пока ждала наполнения «бассейна», даже замерзла.

Напомним,