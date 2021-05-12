Хрустальные вершины: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 12.05.2021)

12 мая на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 5 серия сериала Хрустальные вершины. 5 серию сериала Хрустальные вершины смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Сюжет мелодрамы Хрустальные вершины : после смерти отца Влад Рудич хочет уехать в город из небольшого села в горах, чтобы поступить в экономический ВУЗ, но старший брат Степан категорически против этого. Ночью в доме случается пожар, где погибает Степан. Из-за ссоры, которая случилась накануне у Влада со Степаном, именно его односельчане подозревают в поджоге и убийстве. Но из-за отсутствия улик дело закрывают.

Лиза Каменева мечтает поступить в художественное училище и заниматься тем, что любит больше всего, – рисовать. Но строгий отец видит ее будущее только как продолжательницы семейного дела. Однажды Лиза убегает из дома и, спасаясь от хулиганов, знакомится с Владом, который защищает девушку. Впоследствии Лиза выходит за него замуж. Кажется, что ее будущее безоблачно. У нее отличное образование, прекрасный дом, умный и трудолюбивый муж. Но Лизе и Владу предстоит пережить очень нелегкие испытания.

5 серию сериала Хрустальные вершины смотрите 12 мая в 21:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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