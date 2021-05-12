Хрустальные вершины: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 12.05.2021)

12 мая 2021 06:00 Юлия Туренко
Хрустальные вершины: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 12.05.2021)
Хрустальные вершины: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 12.05.2021)
Ivory Films

12 мая на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 5 серия сериала Хрустальные вершины. 5 серию сериала Хрустальные вершины смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Читайте такжеСестричка: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 09.05.2021)
Сюжет мелодрамы Хрустальные вершины: после смерти отца Влад Рудич хочет уехать в город из небольшого села в горах, чтобы поступить в экономический ВУЗ, но старший брат Степан категорически против этого. Ночью в доме случается пожар, где погибает Степан. Из-за ссоры, которая случилась накануне у Влада со Степаном, именно его односельчане подозревают в поджоге и убийстве. Но из-за отсутствия улик дело закрывают.

Лиза Каменева мечтает поступить в художественное училище и заниматься тем, что любит больше всего, – рисовать. Но строгий отец видит ее будущее только как продолжательницы семейного дела. Однажды Лиза убегает из дома и, спасаясь от хулиганов, знакомится с Владом, который защищает девушку. Впоследствии Лиза выходит за него замуж. Кажется, что ее будущее безоблачно. У нее отличное образование, прекрасный дом, умный и трудолюбивый муж. Но Лизе и Владу предстоит пережить очень нелегкие испытания.

5 серию сериала Хрустальные вершины смотрите 12 мая в 21:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии сериала Хрустальные вершины смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Облако тегов

сериалы канал Украина видео сериалы 2021 сериалы онлайн Хрустальные вершины

Материалы по теме

Хрустальные вершины: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 12.05.2021)
Сериалы

Хрустальные вершины: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 12.05.2021)
Оля Цибульская рассказала о "подкатах" из Instagram: direct – источник шуток и курьезов
Новости

Оля Цибульская рассказала о "подкатах" из Instagram: direct – источник шуток и курьезов
Жена юмориста Игоря Ласточкина поделилась секретами их семейной жизни
Новости

Жена юмориста Игоря Ласточкина поделилась секретами их семейной жизниЭксклюзив
На ВДНГ можно будет исследовать жизнь динозавров
Афиша мероприятий

На ВДНГ можно будет исследовать жизнь динозавров

Популярное на сайте

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн
Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)
Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн

Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн
Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)

Популярное видео

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн
Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)
Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн

Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн
Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK