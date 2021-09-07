Клятва врача: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 06.09.2021)
6 сентября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышла 11 серия сериала Клятва врача. 11 серию сериала Клятва врача смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
Полиции становится известно о враче, которая лечит бандитов… Гордеев приглашает Тому принять участие в конференции врачей Скорой помощи. Лешу спускает с лестницы новый мужчина Инги. Он понимает, что шансов вернуться к Инге у него нет.
Возвращаясь с очередного вызова, Степаныч внезапно пускается в погоню за мотоциклистом… Он попадает в аварию, в которой пострадавшая сторона - его собственный сын.
Тома подговаривает Большого заставить Миху отвезти жену в больницу, но это приводит к еще более ужасным последствиям…
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