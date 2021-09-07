Клятва врача: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 06.09.2021)

7 сентября 2021 00:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Клятва врача: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 06.09.2021)
Клятва врача: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 06.09.2021)
пресс-служба

6 сентября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышла 11 серия сериала Клятва врача. 11 серию сериала Клятва врача смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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Смотрите в 11 серии сериала Клятва врача: Буров в ярости от того, что сделала Тома. Тома осматривает жену одного из подручных Бурова – Михи. Она,  якобы, упала и повредила руку, но с детства боится врачей и не хочет ехать в больницу. При осмотре Тома понимает, что женщину систематически избивают. Ей срочно нужна помощь. Но жена Михи упорно отказывается принимать её.

Полиции становится известно о враче, которая лечит бандитов…  Гордеев приглашает Тому принять участие в конференции врачей Скорой помощи. Лешу спускает с лестницы новый мужчина Инги. Он понимает, что шансов вернуться к Инге у него нет.

Возвращаясь с очередного вызова, Степаныч внезапно пускается в погоню за мотоциклистом… Он попадает в аварию, в которой пострадавшая сторона - его собственный сын.

Тома подговаривает Большого заставить Миху отвезти жену в больницу, но это приводит к еще более ужасным последствиям…

11 серию сериала Клятва врача смотрите позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии сериала Клятва врача смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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