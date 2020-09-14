На твоей стороне-2: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 15.09.2020)

14 сентября 2020 01:10 Юлия Крутиева
На твоей стороне-2: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 15.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 15.09.2020)
пресс-служба канала Украина

15 сентября на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 19 серию 2 сезона сериала На твоей стороне.

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Вторая часть истории На твоей стороне расскажет о новом времени в жизни главной героини - нейрохирурга Анастасии Стрелецкой (Дана Абызова). Ее враги, притворяясь друзьями и благотворителями, становятся еще более изощренными, хладнокровными и хитрыми. Ей приходится жить под постоянным наблюдением злодея, главная цель которого уничтожить ее. Она находит главного человека в своей жизни, но ее любовь подвергается серьезным испытаниям на прочность.

19 серию сериала На твоей стороне-2 смотрите в 21:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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