Невеста из Стамбула: смотреть 284 серию онлайн (эфир от 22.01.2020)
22 января 2020 21:55
Юлия Крутиева
Невеста из Стамбула: смотреть 284 серию онлайн (эфир от 22.01.2020)
turkstar.in
22 января на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 284 серию турецкого сериала «Невеста из Стамбула».
Смотрите в 284 серии сериала «Невеста из Стамбула»
: дома Гюлистан сообщает всем, что у нее будет двойня. Вскоре возвращается и Эсма, и все замечают, что она снова потеряла память, а Назифа с ней нет. Более того, теперь женщина считает всех своими врагами, которые хотят разлучить ее с Гарипом. Гюлистан начинает нервничать, потому что знает, что Назиф обязательно сразу бы вернулся домой. Фарук и Фикрет пытаются выяснить, что произошло, и узнают о пожаре. Они срочно едут в больницу. Эсма приходит в себя раньше, чем все предполагали, поэтому случайно слышит, что произошло с Назифом. Членам семьи ничего не остается, как рассказать женщине правду. К счастью, вскоре Назиф приходит в себя.
Новую серию сериала «Невеста из Стамбула» смотрите прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.
Также смотрите 283 серию сериала Невеста из Стамбула.