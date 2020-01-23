Невеста из Стамбула: смотреть 285 серию онлайн (эфир от 23.01.2020)

23 января 2020 17:00 Юлия Крутиева
Невеста из Стамбула: смотреть 285 серию онлайн (эфир от 23.01.2020)
Невеста из Стамбула: смотреть 285 серию онлайн (эфир от 23.01.2020)
кадр из видео

23 января на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 285 серию турецкого сериала «Невеста из Стамбула».

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«Невеста из Стамбула»: это мелодраматическая история о непростых отношениях между молодой невесткой и родственниками мужа. Она вышла замуж и мечтала о долгой счастливой жизни, но самые родные люди пытаются разрушить ее мечты.

Новую серию сериала «Невеста из Стамбула» смотрите прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.

Также смотрите 284 серию сериала Невеста из Стамбула.

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1+1 сериалы турецкие сериалы Невеста из Стамбула

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