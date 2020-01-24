Невеста из Стамбула: смотреть 288 серию онлайн (эфир от 24.01.2020)
24 января 2020 17:00
Юлия Крутиева
Невеста из Стамбула: смотреть 288 серию онлайн (эфир от 24.01.2020)
turkstar.in
24 января на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 288 серию турецкого сериала «Невеста из Стамбула».
Смотрите в 288 серии сериала «Невеста из Стамбула»
: сыновья приезжают к Эсме, чтобы забрать мать домой. Но им не удается ее убедить. А вот у Гарипа появилась идея, которой он сразу же делится с другими членами семьи.В результате к Эсме приходит адвокат и приносит женщине заявление о разводе. Позднее к ней наведываются Сурейя и Ипек с детьми, которые также действуют согласно придуманному плану. Адем находит Гюнеш и хочет любой ценой примириться с любимой. Она уверена, что они не смогут создать семью, и поражает его признанием о том, что не может иметь детей. Эсма узнает, что Гарип не только написал заявление о разводе, но и поселился рядом с ней.
Новую серию сериала «Невеста из Стамбула» смотрите прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.
Также смотрите 287 серию сериала Невеста из Стамбула.