Невеста из Стамбула: смотреть 288 серию онлайн (эфир от 24.01.2020)

24 января 2020 17:00 Юлия Крутиева
Невеста из Стамбула: смотреть 288 серию онлайн (эфир от 24.01.2020)
Невеста из Стамбула: смотреть 288 серию онлайн (эфир от 24.01.2020)
turkstar.in

24 января на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 288 серию турецкого сериала «Невеста из Стамбула».

Читайте такжеМастерШеф. Профессионалы-2: известны имена судей и дата премьеры нового сезона шоу
Смотрите в 288 серии сериала «Невеста из Стамбула»: сыновья приезжают к Эсме, чтобы забрать мать домой. Но им не удается ее убедить. А вот у Гарипа появилась идея, которой он сразу же делится с другими членами семьи.В результате к Эсме приходит адвокат и приносит женщине заявление о разводе. Позднее к ней наведываются Сурейя и Ипек с детьми, которые также действуют согласно придуманному плану. Адем находит Гюнеш и хочет любой ценой примириться с любимой. Она уверена, что они не смогут создать семью, и поражает его признанием о том, что не может иметь детей. Эсма узнает, что Гарип не только написал заявление о разводе, но и поселился рядом с ней.

Новую серию сериала «Невеста из Стамбула» смотрите прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.

Также смотрите 287 серию сериала Невеста из Стамбула.

Облако тегов

1+1 сериалы турецкие сериалы Невеста из Стамбула

Материалы по теме

На канале «Украина» стартует 10-й юбилейный сезон «Реальной мистики»
Анонсы на ТВ

На канале «Украина» стартует 10-й юбилейный сезон «Реальной мистики»
Канал «Украина» и Star Media работают над новым детективом «Шуша»
Анонсы на ТВ

Канал «Украина» и Star Media работают над новым детективом «Шуша»
Невеста из Стамбула: смотреть 289 серию онлайн (эфир от 24.01.2020)
Сериалы

Невеста из Стамбула: смотреть 289 серию онлайн (эфир от 24.01.2020)
Олег Скрипка та Христина Соловій презентували пісню та кліп «Зима»
Меломан

Олег Скрипка та Христина Соловій презентували пісню та кліп «Зима»

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)
Победитель проекта «Зважені та щасливі» стал отцом

Победитель проекта «Зважені та щасливі» стал отцом
В чем ходить этой весной: ТОП-3 модные модели кроссовок

В чем ходить этой весной: ТОП-3 модные модели кроссовок
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)
Невеста из Стамбула: смотреть 276 серию онлайн (эфир от 17.01.2020)

Невеста из Стамбула: смотреть 276 серию онлайн (эфир от 17.01.2020)
Netflix представил полноценный трейлер третьего сезона сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»

Netflix представил полноценный трейлер третьего сезона сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»
tv.ua