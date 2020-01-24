Невеста из Стамбула: смотреть 289 серию онлайн (эфир от 24.01.2020)
24 января 2020 17:50
Юлия Крутиева
Невеста из Стамбула: смотреть 289 серию онлайн (эфир от 24.01.2020)
turkstar.in
24 января на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 289 серию турецкого сериала «Невеста из Стамбула».
Смотрите в 289 серии сериала «Невеста из Стамбула»
: Сенем звонит Диляре и случайно оговаривается о бесплодии Гюнеш. Через некоторое время к Диляре приходит Адем, чтобы остаться на ночь с Умутом. Узнав о предстоящей вечеринке в приюте Эсмы, Фикрет предлагает присоединиться к ее организации, а точнее – поручить это Сенем. Мерт приводит Арию в музыкальную школу и рассказывает Диляре и Сурейи, что дочь очень расстроилась, потому что мама не сможет прийти на День матери. Женщины приглашают их на семейное празднование в особняке. Адем привозит Гюнеш в детский дом и предлагает взять там кого-то.
Новую серию сериала «Невеста из Стамбула» смотрите прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.
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