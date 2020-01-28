Невеста из Стамбула: смотреть 294 серию онлайн (эфир от 28.01.2020)
28 января 2020 17:50
Юлия Крутиева
Невеста из Стамбула: смотреть 294 серию онлайн (эфир от 28.01.2020)
turkstar.in
28 января на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 294 серию турецкого сериала «Невеста из Стамбула».
«Невеста из Стамбула»
: это мелодраматическая история о непростых отношениях между молодой невесткой и родственниками мужа. Она вышла замуж и мечтала о долгой счастливой жизни, но самые родные люди пытаются разрушить ее мечты.
Новую серию сериала «Невеста из Стамбула» смотрите прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.
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