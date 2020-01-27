Невеста из Стамбула: смотреть 291 серию онлайн (эфир от 27.01.2020)
27 января 2020 17:50
Юлия Крутиева
Невеста из Стамбула: смотреть 291 серию онлайн (эфир от 27.01.2020)
turkstar.in
27 января на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 291 серию турецкого сериала «Невеста из Стамбула».
Смотрите в 291 серии сериала «Невеста из Стамбула»
: Фарук просит у Гарипа прощения и признает, что он стал полноценным членом их семьи. Гарип чувствует, что все его с Эсмой мечты сбылись. Он ложится отдохнуть и умирает во сне. После праздника его находит Эсма. Она настолько поражена потерей, что совершенно перестает реагировать на все – даже когда ее находят другие члены семьи. Поскольку Бурджу беременна, Фарук сообщает о смерти Гарипа Сирен. Оказывается, что женщина в Стамбуле и у нее есть возможность прийти проститься с бывшим мужем. Но она просит ни о чем не говорить Бурджу, поскольку у той есть угроза выкидыша.
Новую серию сериала «Невеста из Стамбула» смотрите прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.
Также смотрите 290 серию сериала Невеста из Стамбула.