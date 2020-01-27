Невеста из Стамбула: смотреть 290 серию онлайн (эфир от 27.01.2020)
27 января 2020 17:00
Юлия Крутиева
Невеста из Стамбула: смотреть 290 серию онлайн (эфир от 27.01.2020)
turkstar.in
27 января на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 290 серию турецкого сериала «Невеста из Стамбула».
Смотрите в 290 серии сериала «Невеста из Стамбула»
: После всех приключений Эсма решает вернуться домой – как раз перед Днем матери. На следующий день неожиданно возвращается из Лондона Эмир. Назиф дарит Гюлистан коляску для двойняшек. К Гюнеш приходит Диляра, чтобы поговорить и начать их отношения сначала. Она также приглашает женщину на мангал в особняке. Сурейя идет на могилу родителей, позже к ней присоединяется и Сенем. В это время Адем и Гюнеш посещают детский дом.
Новую серию сериала «Невеста из Стамбула» смотрите прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.
Также смотрите 289 серию сериала Невеста из Стамбула.