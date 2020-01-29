Невеста из Стамбула: смотреть 295 серию онлайн (эфир от 29.01.2020)

29 января 2020 17:00 Юлия Крутиева
Невеста из Стамбула: смотреть 295 серию онлайн (эфир от 29.01.2020)
Невеста из Стамбула: смотреть 295 серию онлайн (эфир от 29.01.2020)
turkstar.in

29 января на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 295 серию турецкого сериала «Невеста из Стамбула».

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«Невеста из Стамбула»: это мелодраматическая история о непростых отношениях между молодой невесткой и родственниками мужа. Она вышла замуж и мечтала о долгой счастливой жизни, но самые родные люди пытаются разрушить ее мечты.

Новую серию сериала «Невеста из Стамбула» смотрите прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.

Также смотрите 294 серию сериала Невеста из Стамбула.

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