Незакрытая мишень: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 02.03.2021)
27 февраля 2021 16:30
Юлия Крутиева
Незакрытая мишень: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 02.03.2021)
пресс-служба
2 марта на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 4 серию сериала Незакрытая мишень.
В центре криминальной мелодрамы Незакрытая мишень
– спортсменка, лидер украинской сборной по биатлону Катя Горенко – на пороге великих событий. Девушка готовится к чемпионату мира по биатлону и имеет все шансы стать олимпийской чемпионкой. Но все планы рушатся, когда имя девушки оказывается замешанным в допинговом скандале. На фоне этого вылезают скелеты из шкафа героини – история 10-летней давности, которая переворачивает всю ее жизнь. Тогда рядом с ней появляется молодой человек по имени Игорь, который винит ее в смерти своего отца. Парень долго вынашивал план мести и, наконец, решил воплотить его в жизнь. Но замысел Игоря превращается в настоящую трагедию.
4 серию сериала Незакрытая мишень смотрите 02.03.2021 в 22:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все серии сериала Незакрытая мишень смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.