Незакрытая мишень: смотреть 18 серию онлайн (эфир от 15.03.2021)

13 марта 2021 14:30 Юлия Туренко
Незакрытая мишень: смотреть 18 серию онлайн (эфир от 15.03.2021)
Незакрытая мишень: смотреть 18 серию онлайн (эфир от 15.03.2021)
пресс-служба

15 марта на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 18 серию сериала Незакрытая мишень.

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В центре криминальной мелодрамы Незакрытая мишень – спортсменка, лидер украинской сборной по биатлону Катя Горенко – на пороге великих событий. Девушка готовится к чемпионату мира по биатлону и имеет все шансы стать олимпийской чемпионкой. Но все планы рушатся, когда имя девушки оказывается замешанным в допинговом скандале. На фоне этого вылезают скелеты из шкафа героини – история 10-летней давности, которая переворачивает всю ее жизнь. Тогда рядом с ней появляется молодой человек по имени Игорь, который винит ее в смерти своего отца. Парень долго вынашивал план мести и, наконец, решил воплотить его в жизнь. Но замысел Игоря превращается в настоящую трагедию.

18 серию сериала Незакрытая мишень смотрите 15 марта в 23:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии сериала Незакрытая мишень смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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