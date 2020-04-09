Отважные: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 09.04.2020)

9 апреля 2020 18:00 Юлия Крутиева
Отважные: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 09.04.2020)
Отважные: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 09.04.2020)
пресс-служба канала Украина

9 апреля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 4 серию сериала «Отважные».

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Украиноязычная 40-серийная детективная драма «Отважные» расскажет о специальном подразделении полиции, которое занимается делами о домашнем насилии. Женское подразделение по противодействию домашнему насилию было создано на волне реформирования и улучшения работы полиции.

Возглавила его главная героиня – капитан полиции Инга Николаевна Долинская, которая несколько лет доказывала необходимость создания такого подразделения, разрабатывала основные принципы, на которых должна строиться его работа. Кандидатура Долинской была утверждена руководством городского управления национальной полиции. Но в МВД Украины работает ее бывший муж, полковник Кириченко. Мужчина осуществляет надзор за всеми инновационными проектами в полиции, одним из которых является женское подразделение по противодействию домашнему насилию.

В специальном подразделении работают еще три главные героини. Они помогают женщинам, детям и мужчинам, которые страдают от тирании, побоев, унижений или иных способов угнетения от близких людей. Полицейские не раз попадут в сложные и опасные ситуации, спасая жизни и восстанавливая справедливость.

4 серию сериала «Отважные» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.

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