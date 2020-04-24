Ветер любви: смотреть 16 серию онлайн

24 апреля 2020 15:40 Юлия Крутиева
Ветер любви: смотреть 16 серию онлайн
Ветер любви: смотреть 16 серию онлайн
пресс-служба канала 1+1

На телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 16 серию турецкой мелодрамы «Ветер любви».

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Смотрите в 16 серии турецкой мелодрамы «Ветер любви»: Азизе рассказывает Элиф, что отец Рейян – Хазар Шадоглу – убил ее отца и обесчестил невестку. Поэтому уже причиненной мести, по ее мнению, было мало. В это время в семье Шадоглу радостная новость: Гюль вскоре выпишут из больницы и она вернется домой. Насух приказывает выполнять каждую прихоть малышки в то же время жалея, что его вторая внучка осталась жива. Ярен решает действовать решительно и звонит Фырату, чтобы использовать его слабость в своих целях.

16 серию сериала «Ветер любви» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии сериала «Ветер любви» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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