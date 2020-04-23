Ветер любви: смотреть 14 серию онлайн

23 апреля 2020 23:50 Юлия Крутиева
Ветер любви: смотреть 14 серию онлайн
Ветер любви: смотреть 14 серию онлайн
пресс-служба канала 1+1

На телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 14 серию турецкой мелодрамы «Ветер любви».

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Смотрите в 14 серии турецкой мелодрамы «Ветер любви»: Рейян вспоминает все зло, что причинил ей Миран, и в гневе стреляет в него. Испугавшись своего поступка, она хочет убежать, но все же возвращается к мужчине, чтобы не дать ему умереть. Тем временем Джихан и Азат возвращаются домой и сообщают всем, что Миран и Рейян выжили, но они их не нашли. Такая новость не слишком обрадовала деда: он предпочел бы, чтобы сын застрелил этих двух и очистил репутацию их семьи.

14 серию сериала «Ветер любви» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии сериала «Ветер любви» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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