Ветер любви: смотреть 14 серию онлайн
23 апреля 2020 23:50
Юлия Крутиева
Ветер любви: смотреть 14 серию онлайн
пресс-служба канала 1+1
На телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 14 серию турецкой мелодрамы «Ветер любви».
Смотрите в 14 серии турецкой мелодрамы «Ветер любви»
: Рейян вспоминает все зло, что причинил ей Миран, и в гневе стреляет в него. Испугавшись своего поступка, она хочет убежать, но все же возвращается к мужчине, чтобы не дать ему умереть. Тем временем Джихан и Азат возвращаются домой и сообщают всем, что Миран и Рейян выжили, но они их не нашли. Такая новость не слишком обрадовала деда: он предпочел бы, чтобы сын застрелил этих двух и очистил репутацию их семьи.
14 серию сериала «Ветер любви» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
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