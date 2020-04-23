Ветер любви: смотреть 12 серию онлайн
23 апреля 2020 18:10
Ветер любви: смотреть 12 серию онлайн
пресс-служба канала 1+1
На телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 12 серию турецкой мелодрамы «Ветер любви».
«Ветер любви»: Рейян отказывается ехать как с Азатом, так и с Мираном, и неожиданно для всех прыгает с моста. Миран бросается за ней вслед. Испугавшись, Фырат и Азат начинают их искать: они обходят весь берег, но тщетно. К счастью, Мирану удается спасти Рейян, но девушка не слишком рада такому спасению, тем более, что они остаются наедине и идти им некуда. В это время прислуга освобождает Зехру, и женщина пытается выяснить, куда увезли ее дочь.
12 серию сериала «Ветер любви» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.