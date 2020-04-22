Ветер любви: смотреть 10 серию онлайн

22 апреля 2020 22:40 Юлия Крутиева
Ветер любви: смотреть 10 серию онлайн
Ветер любви: смотреть 10 серию онлайн
пресс-служба

На телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 10 серию турецкой мелодрамы «Ветер любви».

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Смотрите в 10 серии турецкой мелодрамы «Ветер любви»: Миран приезжает к сгоревшей хижине, но не может поверить, что девушка погибла, и обещает во что бы то ни стало найти ее. В это время Рейян возвращается домой, но дед Насух не верит в ее невиновность и жестоко избивает внучку. Конечно, никто из членов семьи не решается за нее заступиться. Не выдержав, Азат едет в больницу, чтобы найти дядю Хазара, который хоть как-то мог бы помочь дочери.

10 серию сериала «Ветер любви» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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1+1 сериалы мелодрама турецкий сериал Ветер любви

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