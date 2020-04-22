Ветер любви: смотреть 8 серию онлайн
22 апреля 2020 18:10
Ветер любви: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 23.04.2020)
пресс-служба канала 1+1
На телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 8 серию турецкой мелодрамы «Ветер любви».
«Ветер любви»: Рейян и Миран остаются в маленькой хижине и там проводят свою первую брачную ночь. А на утро начинает осуществляться кошмар девушки, потому что Миран безо всяких объяснений бросает ее и запрещает идти за ним. Азизе, проведя всю ночь на могиле сына, встречает внука с триумфом: наконец осуществилась месть, которую она ждала столько лет. В это время Зехра и Хазар не могут дождаться окончания операции Гюль.
8 серию сериала «Ветер любви» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.